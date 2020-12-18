МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ в своем релизе обозначил новые проинфляционные риски и отметил их усиление. Среди проинфляционных факторов регулятор отмечает намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей. Кроме того, риски несет динамика внутренних цен на ряд продовольственных товаров, говорится в сообщении регулятора. Банк России ожидает роста инфляции по итогам года до 4,6-4,9%

"Хотя сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен сохраняется, на краткосрочном горизонте оно компенсируется проинфляционными факторами. К ним, в том числе, относятся факторы со стороны предложения, включая намечающийся дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм, а также проявление вторичных эффектов, связанное с ростом инфляционных ожиданий", — заявляет регулятор.

Последние недели ситуация с ростом цен на базовые продукты питания находится на контроле властей. На проблему на минувшей неделе обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

ЦБ отмечает, что "в этих условиях воздействие разовых проинфляционных факторов на динамику цен может иметь более продолжительный характер".

"По мере того, как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться", — заключает регулятор.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд.