МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, но она меньше, чем регулятор ожидал ранее, тем не менее, направленность денежно-кредитной политики регулятора будет мягкой на всем горизонте 2021 года, сказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина высказалась о состоянии экономики

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд.

"Что касается вероятности дальнейшего снижения ставки, мы продолжаем говорить про пространство, хотя не так утвердительно, как раньше, наверное. Нам действительно нужно будет оценить, есть ли такой потенциал", — сказала Набиуллина.

"Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то, не исключаю, что могут быть основания для дополнительного движения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться", — добавила глава ЦБ.

Она отметила, что в настоящий момент существует очень много неопределенности в развитии экономики и инфляционных процессов. "Поэтому мы будем оценивать. Вероятность такая остается, но, наверное, она меньше, чем мы об этом думали раньше", — добавила Набиуллина. Набиуллина ожидает роста инфляции до 5% в начале 2021 года

"Тем не менее, на весь 2021 год мы считаем, что направленность денежно-кредитной политики будет мягкой… И сроки, и темпы нормализации будут зависеть от развития ситуации", — заключила глава ЦБ.

В то же время Набиуллина не исключает возможности ужесточения политики ЦБ РФ. Восстановление экономики РФ пока не закончилось, ЦБ начнет ужесточать свою политику, когда экономика будет к этому готова, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, мягкая денежно-кредитная политика — снижение ключевой ставки, сыграла положительную роль в "этот острый период" и вместе с мерами правительства по поддержке заемщиков позволила уменьшить масштаб экономического спада.

"Пока восстановление не завершено. И поэтому у нас политика остается пока мягкой. И мы будем ужесточать именно тогда, когда будет к этому готова экономика, и, соответственно, исходя из прогноза, из состояния и прогноза развития экономики, инфляции будем принимать эти решения", — сказала Набиуллина.

ЦБ РФ начнет публиковать прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, в первой половине 2021 года, конкретных сроков пока нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается траектории ставки, то мы будем оценивать по мере того, как будут поступать данные. И что касается публикации траектории ставок, мы действительно в следующем году, скорее в первой половине года, будем публиковать эту траекторию, но конкретно по срокам примем решение чуть позже", — сказала она на пресс-конференции по итогам совета директоров.