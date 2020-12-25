МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре неожиданно сократилась до 2,9% с 3,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Кабмин Японии утвердил проект бюджета более чем на триллион долларов

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Число безработных в стране в ноябре составило 1,95 миллиона человек, что на 440 тысяч (на 29,1%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,65 миллиона человек, сократившись на 100 тысяч человек (на 0,2%) в годовом выражении.