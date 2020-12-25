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2020
https://1prime.ru/macroeconomics/20201225/832674610.html
Безработица в Японии в ноябре неожиданно снизилась до 2,9%
Макроэкономика
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Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре неожиданно сократилась до 2,9% с 3,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних... ПРАЙМ, 25.12.2020
безработица, япония, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре неожиданно сократилась до 2,9% с 3,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.
Число безработных в стране в ноябре составило 1,95 миллиона человек, что на 440 тысяч (на 29,1%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,65 миллиона человек, сократившись на 100 тысяч человек (на 0,2%) в годовом выражении.