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2020
https://1prime.ru/macroeconomics/20201225/832676303.html
Греф поделился макроэкономическими ожиданиями на 2021 год
Макроэкономика
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Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти — более 50 долларов, сообщил глава кредитной организации Герман... ПРАЙМ, 25.12.2020
статистика, герман греф, сбербанк, россия, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти — более 50 долларов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4%, темпы роста ВВП — между 2% и 3%. Нефть, что является ключевым параметром — за 50 долларов, рубль укрепляется", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По прогнозу ЦБ, темпы роста ВВП составят в 2021 году 3-4%, а инфляция на конец года будет находиться в диапазоне 3,5-4%. В то же время регулятор ждет, что среднегодовая стоимость барреля нефти марки Urals составит 45 долларов.
Минэкономразвития прогнозирует, что российская экономика в следующем году вырастет на 3,3%, а инфляция составит 3,7%. Средняя цена на нефть марки Urals ожидается в 45,3 доллара за баррель.