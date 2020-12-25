МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти — более 50 долларов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Центробанк прогнозирует восстановление экономики России к весне 2021 года

"Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4%, темпы роста ВВП — между 2% и 3%. Нефть, что является ключевым параметром — за 50 долларов, рубль укрепляется", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По прогнозу ЦБ, темпы роста ВВП составят в 2021 году 3-4%, а инфляция на конец года будет находиться в диапазоне 3,5-4%. В то же время регулятор ждет, что среднегодовая стоимость барреля нефти марки Urals составит 45 долларов.

Минэкономразвития прогнозирует, что российская экономика в следующем году вырастет на 3,3%, а инфляция составит 3,7%. Средняя цена на нефть марки Urals ожидается в 45,3 доллара за баррель.