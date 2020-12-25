2020-12-25T13:55:40+03:00
2020-12-25T13:55:40+03:00
2020-12-25T13:55:40+03:00
2020
https://1prime.ru/macroeconomics/20201225/832678454.html
Россиянам напророчили падение зарплат в 2021 году
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Работающим россиянам напорочили, что в следующем 2021 году их ждет падение зарплат почти на 11% по отношению к 2019 году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на декабрьский... ПРАЙМ, 25.12.2020
зарплаты, россия, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83267/84/832678431.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83267/84/832678431.jpg
https://1prime.ru/images/83267/84/832678430.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83267/84/832678430.jpg
https://1prime.ru/images/83267/84/832678418.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83267/84/832678418.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20201225/832677825.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Работающим россиянам напорочили, что в следующем 2021 году их ждет падение зарплат почти на 11% по отношению к 2019 году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на декабрьский мониторинг бизнес-климата, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР).
Представителей бизнеса вынуждает снижать зарплаты своим сотрудникам ухудшившаяся экономическая ситуация в России. Выручка компаний снизится до 86% от докризисного уровня. При этом операционная прибыль упадет до 88%, спрос — до 90%.
При этом слишком серьезных социально-экономических изменений в стране ожидать в 2021 году не стоит. Так как у государства очень высокая доли в экономике, заявила изданию директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. По ее оценке, треть россиян получает зарплату из бюджета. Это значит, что сокращение оплаты труда их не затронет.
В свою очередь директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова заявила, что, по самым грубым оценкам, со снижением зарплат могут столкнуться свыше 20 миллионов человек. В частности, речь идет о занятых в таких отраслях, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.