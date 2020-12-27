ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — ПРАЙМ. Решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны: экономика в РФ просела меньше, чем в других странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков рассказал, будет ли Путин прививаться от коронавируса

"Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир) Путин, кто прежде всего в ней нуждается", – сказал Песков в эфире канала "Россия 1".

"Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4% — я усредняю. Не спасло, эти деньги сгорели в топке. У нас совсем другая ситуация. Да, мы тоже припали и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они. Ну может у нас и экономика — если сравнивать совсем с крупнейшими западными странами — она чуть поменьше, но с другой стороны мы достаточно мобильны", — заявил пресс-секретарь.

Он также напомнил о введённых в отношении РФ санкциях.

"И ещё давайте не забывать, что мы существуем в недружественной и даже враждебной окружающей среде, давайте не забывать, что весь этот год нам приходилось сталкиваться все с новыми и с новыми так называемыми санкциями", — добавил представитель Кремля.