МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пандемический кризис провоцирует уход с рынка наименее производительных компаний, что, по мнению аналитиков ЦБ, позволяет говорить об "очищающем эффекте"для экономики. Однако новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются, сообщает РБК.

" Экономика

Эксперты оценили, как долго продлится экономический кризис из-за пандемии

Возросшее число ликвидаций компаний в России на фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для дальнейшего роста экономики, но и с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

По оценке аналитиков ЦБ, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса. Благодаря ему в экономике снижается число проблемных организаций, а также высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях.

"На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных предприятий, тогда как лидеры по эффективности в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов. В результате профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается", — отмечается в исследовании регулятора.