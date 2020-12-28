МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пандемический кризис провоцирует уход с рынка наименее производительных компаний, что, по мнению аналитиков ЦБ, позволяет говорить об "очищающем эффекте"для экономики. Однако новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются, сообщает РБК. Эксперты оценили, как долго продлится экономический кризис из-за пандемии

Возросшее число ликвидаций компаний в России на фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для дальнейшего роста экономики, но и с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

По оценке аналитиков ЦБ, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса. Благодаря ему в экономике снижается число проблемных организаций, а также высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях.

"На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных предприятий, тогда как лидеры по эффективности в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов. В результате профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается", — отмечается в исследовании регулятора.