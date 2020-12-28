МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Банке России рассказали об "очищающем эффекте" пандемического кризиса, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку департамента исследований и прогнозирования ЦБ "Кто выходит с рынка в период кризиса". Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

По информации аналитиков регулятора, в текущем 2020 году рынок покидают по большей части наименее производительные предприятия. Благодаря этому в экономике страны снижается число проблемных компаний и освобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более эффективных производствах и отраслях экономики.

По мнению аналитиков, в средне- и долгосрочной перспективе пандемический кризис имеет положительные эффекты, а также способствует "очищению" экономики РФ.

В записке ЦБ отмечено, что лидеры среди предприятий по производительности в этом году намного реже покидали рынок.

Еще один фактор, который отмечают аналитики регулятора, это то, что за 2020 год значительно сократилось число новых компаний, которые только выходят на рынок.