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https://1prime.ru/macroeconomics/20201228/832695678.html
В ЦБ рассказали об "очищающем эффекте" кризиса во время пандемии
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В Банке России рассказали об "очищающем эффекте" пандемического кризиса, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку департамента исследований и прогнозирования ЦБ "Кто выходит... ПРАЙМ, 28.12.2020
пандемия, цб рф, россия, новости, экономика, финансы, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Банке России рассказали об "очищающем эффекте" пандемического кризиса, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку департамента исследований и прогнозирования ЦБ "Кто выходит с рынка в период кризиса".
По информации аналитиков регулятора, в текущем 2020 году рынок покидают по большей части наименее производительные предприятия. Благодаря этому в экономике страны снижается число проблемных компаний и освобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более эффективных производствах и отраслях экономики.
По мнению аналитиков, в средне- и долгосрочной перспективе пандемический кризис имеет положительные эффекты, а также способствует "очищению" экономики РФ.
В записке ЦБ отмечено, что лидеры среди предприятий по производительности в этом году намного реже покидали рынок.
Еще один фактор, который отмечают аналитики регулятора, это то, что за 2020 год значительно сократилось число новых компаний, которые только выходят на рынок.