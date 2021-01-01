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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210101/832729566.html
В России повышаются тарифы ЖКХ
Макроэкономика
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С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Напомним, в России плата за коммунальные услуги индексируется... ПРАЙМ, 01.01.2021
россия, тарифы, жкх, новости, экономика, регионы, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Напомним, в России плата за коммунальные услуги индексируется ежегодно. 2021 год не станет исключением.
В среднем по стране с 1 июля 2021 года повысятся на 4% следующие виды тарифов:
- на электричество
- на вывоз мусора
- на водоснабжение
- на водоотведение
- на отопление.
Меньше среднего — на 3% — вырастет тариф на газ. Это уже произошло с 1 января.
Отдельные субъекты страны имеют право устанавливать свои тарифы на ЖКХ. В частности, они будут расти в диапазоне 3,4-6,4%.
Что касается отдельных регионов, то в Москве предельный рост тарифов за ЖКУ в 2021 году составит 4,6%.
Меньше всего расценки вырастут в Мурманской области — на 3,2%.
Больше всего — на 6,5% — в Чечне.