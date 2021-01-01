МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Напомним, в России плата за коммунальные услуги индексируется ежегодно. 2021 год не станет исключением. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

В среднем по стране с 1 июля 2021 года повысятся на 4% следующие виды тарифов:

на электричество

на вывоз мусора

на водоснабжение

на водоотведение

на отопление.

Меньше среднего — на 3% — вырастет тариф на газ. Это уже произошло с 1 января.

Отдельные субъекты страны имеют право устанавливать свои тарифы на ЖКХ. В частности, они будут расти в диапазоне 3,4-6,4%.

Что касается отдельных регионов, то в Москве предельный рост тарифов за ЖКУ в 2021 году составит 4,6%.

Меньше всего расценки вырастут в Мурманской области — на 3,2%.

Больше всего — на 6,5% — в Чечне.