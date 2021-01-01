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В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум
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В Российской Федерации с 1 января 2021 года увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. МРОТ составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум... ПРАЙМ, 01.01.2021
россия, прожиточный минимум, мрот, новости, экономика, здоровье, общество , макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В Российской Федерации с 1 января 2021 года увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
МРОТ составит 12 792 рубля.
Прожиточный минимум 11 653 рубля в месяц.
Напомним, что в прошлом 2020 году министерство труда и социальной защиты представило новый порядок расчета показателей МРОТ и прожиточного минимума.
С 1 января соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42%. Соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2%.
Также размер МРОТ не сможет становиться меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. По мнению Минтруда, ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку со стороны профсоюзов и работодателей.
В ведомстве считают, что эти меры поспособствуют улучшению положения россиян, так как увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Помимо этого решение даст возможность исправить ситуацию в 60 субъектах РФ, где наблюдается занижение прожиточного минимума.