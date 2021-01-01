МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В Российской Федерации с 1 января 2021 года увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

МРОТ составит 12 792 рубля. В России повышаются тарифы ЖКХ

Прожиточный минимум 11 653 рубля в месяц.

Напомним, что в прошлом 2020 году министерство труда и социальной защиты представило новый порядок расчета показателей МРОТ и прожиточного минимума.

С 1 января соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42%. Соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2%.

Также размер МРОТ не сможет становиться меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. По мнению Минтруда, ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку со стороны профсоюзов и работодателей.

В ведомстве считают, что эти меры поспособствуют улучшению положения россиян, так как увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Помимо этого решение даст возможность исправить ситуацию в 60 субъектах РФ, где наблюдается занижение прожиточного минимума.