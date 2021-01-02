МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Эксперт предупредил о "жутком" росте цен на продовольствие

По данным Росстата, после снятия летом коронавирусных ограничений в стране годовая инфляция разогналась в июле до 3,4%, а уже в ноябре темпы роста цен превысили прогноз финансовых властей и достигли 4,4%. Основной вклад в ускорение инфляции стали вносить цены на продукты. Ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерновых культур и повысить пошлины на подсолнечник.

Банк России по итогам 2020 года ждет инфляцию в пределах 4,6-4,9%, а в конце 2021 года — в диапазоне 3,5-4%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году — на 3,7%. По итогам 2019 года инфляция составила 3%.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ГОРКИ

Основную роль в текущем году будут играть замедляющие рост цен факторы, хотя в первые месяцы цены продолжат расти, в первую очередь, из-за подскочившего в прошлом году курса рубля, традиционного увеличения акцизов на табачную и алкогольную продукцию, а также роста цен в общественном транспорте, уверены эксперты. Набиуллина ожидает роста инфляции до 5% в начале 2021 года

"Повышенная относительно целевой инфляция, вероятно, сохранится на несколько первых месяцев 2021 года, затем замедлится в годовом выражении. Январскую инфляцию мы видим на уровне 5-5,2% в годовом выражении. С апреля инфляция при прочих равных будет вновь близко к 4,3%, а к концу 2021 года упадет ближе к 3,4-3,6%. В течение года фактор переноса валютного курса будет играть существенно меньшую роль, чем в этом году – важнее будут потребительское поведение населения, внешние цены на продовольствие", — считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Текущий всплеск инфляции влечет за собой больше, а отнюдь не меньше дезинфляционных рисков в 2021 году, уверена руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. "По сути, текущий рост инфляционных рисков связан с тем, что в этом году российские власти были сосредоточены на поддержке спроса; но учитывая, что даже президент Владимир Путин оказался вовлечен в решение инфляционных проблем и распорядился ограничить рост цен на сахар, мы уверены, что в 2021 году внимание властей сместится от поддержки спроса к стороне предложения. Это повлечет за собой более ощутимые дезинфляционные риски", — говорит она.

Ждет преобладания в наступившем году дезинфляционных факторов и главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитала" Александр Исаков. Основными предпосылками для такого выступает стабилизация обменного курса доллара на уровне около 73 рублей в среднем за год, уменьшение поддержки со стороны бюджетных расходов. Кроме того, меры правительства по "заморозке" цен могут поможет сдержать инфляцию в ближайшей и среднесрочной перспективе. В Минфине оценили перспективы российской экономики в 2021 году

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин среди факторов в пользу снижения инфляции в текущем году назвал слабый потребительский спрос, падение реальных доходов и готовность населения отказаться от некоторых привычных товаров и услуг в пользу вложений в ценные бумаги. Сдерживать рост цен в наступившем году также будут остающиеся карантинные ограничения и социальное дистанцирование, а также укрепление рубля — в первом квартале российская валюта может окрепнуть до 68-73 рублей за доллар, добавляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции по итогам текущего года представлены ниже (в %):