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В России установлена новая величина прожиточного минимума
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В России изменили величину прожиточного минимума, сообщает в субботу, 9 января, РИА Новости. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое устанавливает... ПРАЙМ, 09.01.2021
россия, прожиточный минимум, правительство рф, пенсии, новости, экономика, регионы, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В России изменили величину прожиточного минимума, сообщает в субботу, 9 января, РИА Новости. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое устанавливает прожиточный минимум на текущий 2021 год.
Его размер составит 11 653 рубля.
Как сообщает пресс-служба кабмина, прожиточный минимум для разных категорий граждан будет варьироваться.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год", — сообщает пресс-служба правительства.
Прожиточный минимум составит:
- на душу населения — 11 653 рубля,
- для трудоспособного населения — 12 702 рубля,
- для детей — 11 303 рубля,
- для пенсионеров — 10 022 рубля.
В пресс-службе правительства отметили, что с начавшегося 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на весь год, а не на квартал, как это было раньше.
Изменился и расчет величины прожиточного минимума: раньше показатель определялся на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину. теперь его размер зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.