МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В России изменили величину прожиточного минимума, сообщает в субботу, 9 января, РИА Новости. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое устанавливает прожиточный минимум на текущий 2021 год. Названы главные ошибки, способные убить автомобиль с АКПП

Его размер составит 11 653 рубля.

Как сообщает пресс-служба кабмина, прожиточный минимум для разных категорий граждан будет варьироваться.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год", — сообщает пресс-служба правительства.

Прожиточный минимум составит:

на душу населения — 11 653 рубля,



для трудоспособного населения — 12 702 рубля,



для детей — 11 303 рубля,



для пенсионеров — 10 022 рубля.

В пресс-службе правительства отметили, что с начавшегося 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на весь год, а не на квартал, как это было раньше.

Изменился и расчет величины прожиточного минимума: раньше показатель определялся на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину. теперь его размер зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.