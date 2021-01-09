МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские семьи с детьми в наступившем 2021 году продолжат получать как ежемесячные, так и единовременные пособия от государства. В частности, пишет "Российская газета" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты, речь идет о выплатах, введенных в 2020 году.

Например, январское пособие на детей возрастной группы от 3 до 7 лет включительно поступит на счета их родителей не позднее 26 января 2021 году.

Выплаты на детей до трех лет за январь этого года были начислены еще в декабре 2020 года.

В России пособие на детей от трех до семи лет родители начали получать с июня 2020 года. Такое пособие назначается в семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум за 12 месяцев, прошедших полгода назад. Но в 2021 году размер этой выплаты увеличится в два раза, теперь он составляет один региональный прожиточный минимум для семей, где при начислении выплаты в размере половины прожиточного минимума семья продолжает считаться малоимущей. (Малоимущими считаются семьи, где среднедушевой доход ниже подушного прожиточного минимума в субъекте РФ, где семья проживает).

Россиянам также доступны выплаты на первого и второго ребенка до трех лет:

на первого ребенка деньги выплачиваются напрямую из федерального бюджета,

на второго — из средств материнского капитала.

Пособие начисляется в размере одного прожиточного минимума тем семьям, где среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов. Отдельные регионы ввели ежемесячную выплату на третьего ребенка до трех лет, но это уже не из федерального бюджета, а из средств субъекта.

Что касается материнского капитала, то в 2021 году, по прогнозу ведомства, его смогут получить более миллиона семей. Теперь его можно оформить при рождении первенца.

На первого ребенка размер материнского капитала составляет 483 882 рубля. На второго — 639 432 рубля.

НОВОГОДНИЕ ВЫПЛАТЫ

Также у тех, кто еще не оформил, остается возможность получить разовую выплату в 5 тысяч рублей на детей до семи лет включительно.

Для этого до 31 марта нужно подать заявление. При этом обратиться за этой выплатой должны только те россияне, кто не получал разовых выплат в 10 тысяч рублей летом 2020 года. Тем, кто оформлял выплаты в июне и июле 2020 года, деньги уже поступили в автоматическом режиме.