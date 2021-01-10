Сенатор назвала новые основания для увольнения в 2021 году
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. С нового — 2021 — года российские работодатели получили новые основания для увольнения провинившихся сотрудников, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко.
В частности, потерять работу теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток (48 часов) либо при смене геолокации без предупреждения в случае, если вы работаете дистанцинно.
"Когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток — такой проступок будет расцениваться как прогул", — заявила паралментарий.
Она отметила, что подчиненные теперь обязываются сообщать руководству о смене своей геолокации при дистанционном режиме работы.
"Если же он этого не сделал и поехал будучи на „дистанционке" на пляж в Сочи и из-за этого стало страдать качество работы, то сотрудника тоже можно уволить", — отметила она.
Также работодатель может расстаться с сотрудником без его согласия:
- если подчиненный устраивает саботаж,
- неоднократно отказывается исполнять законные приказы и распоряжения начальства,
- затянул со сроками выполнения заданий.
Газета пишет, что к грубым нарушениям, за которые сразу следует увольнение, относятся кражи имущества из офиса, прогул смены, употребление алкоголя либо наркотических препаратов на рабочем месте, а также игнорирование правил охраны труда, по причине чего произошло ЧП.
Менее грубые, но в то же время частые нарушения тоже могут привести к увольнению. Сюда входит:
- отсутствие на работе без причины более четырех часов,
- систематические опоздания,
- несоблюдение правил служебной безопасности (без ущерба).
Также сотрудника можно уволить за разглашение секретных данных коммерческого характера или государственной тайны (если сотрудник был допущен к ним под подпись).
Несоответствие занимаемой должности также служит основанием для расторжения трудового договора, как и недостаточная квалификация, подтвержденная результатами аттестации.
Сотрудник может оспорить решение руководства об увольнении в судебном порядке в течение месяца после вручения документа о расторжении договора.
КОГО НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ
Законом Российской Федерации предусмотрены и ситуации, при которых нельзя увольнять. В частности, лишить работы не удастся сотрудника во время его отпуска или в период действия его больничного листа.
Нельзя увольнять:
- беременных женщин,
- женщин с ребенком в возрасте до трех лет,
- одиноких матерей с ребенком до 14 лет,
- отца семейства с маленькими детьми, если он является единственным кормильцем.
Для расторжения договора с ними придется заручиться согласием госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210110/832772120.html