МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер — физику готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра — 180 тысяч в месяц, говорится в рейтинге сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Средняя зарплата в России подбирается к 50 тысячам рублей

"Онлайн-школа ищет дистанционного преподавателя физики, которому предлагает зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит проводить вебинары и открытые занятия, заниматься подготовкой презентаций, домашних заданий и скриптов к занятиям, а также писать полезные посты по своему предмету", — говорится в январском исследовании сервиса.

Кроме того, школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов. Этому специалисту готовы платить до 120 тысяч рублей.

Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. Так, в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей. Разработчик.Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.

Высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 тысяч рублей. "Сотруднику предстоит совершать звонки по готовой базе мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Заработная плата складывается из оклада и премий", — уточнили в сервисе.

Хорошие деньги на удаленке — 150 тысяч рублей — предлагает крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, менеджеру по продажам b2b.