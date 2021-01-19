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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210119/832837429.html
Годовая дефляция в Германии в декабре ожидаемо составила 0,3%
Макроэкономика
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Потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического... ПРАЙМ, 19.01.2021
макростатистика, германия, дефляция, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре.
Показатели совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в декабре снизились на 0,7% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,6%. Эти показатели также совпали с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.