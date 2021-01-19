МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии выбрали нового лидера правящей партии

В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре.

Показатели совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в декабре снизились на 0,7% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,6%. Эти показатели также совпали с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.