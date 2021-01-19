МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 61,8 пункта с 55 пунктов в декабре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Годовая дефляция в Германии в декабре ожидаемо составила 0,3%

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 60 пунктов.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в январе вырос до минус 66,4 пункта с минус 66,5 пункта в декабре. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до минус 68,5 пункта.

"Несмотря на неопределенность в отношении дальнейших перспектив карантина, прогноз экономики Германии немного улучшился. Результаты январского обзора финансовых рынков ZEW показывают, что, в частности, значительно выросли экспортные ожидания", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в январе снизился до минус 78,9 пункта с минус 75,7 пункта месяцем ранее. При этом индекс экономических ожиданий вырос до 58,3 пункта с 54,4 пункта в декабре.