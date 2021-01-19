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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210119/832841799.html
Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2020 году рухнули в 20 раз
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до 1,4 миллиарда долларов с 28,9 миллиарда долларов за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом в... ПРАЙМ, 19.01.2021
иностранные инвестиции, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до 1,4 миллиарда долларов с 28,9 миллиарда долларов за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.
При этом в четвертом квартале отток прямых иностранных инвестиций из компаний РФ составил 0,9 миллиарда долларов против притока в 4,7 миллиарда год назад.
В третьем квартале был зафиксирован приток инвестиций в 0,5 миллиарда долларов.
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