МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до 1,4 миллиарда долларов с 28,9 миллиарда долларов за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.

При этом в четвертом квартале отток прямых иностранных инвестиций из компаний РФ составил 0,9 миллиарда долларов против притока в 4,7 миллиарда год назад.

В третьем квартале был зафиксирован приток инвестиций в 0,5 миллиарда долларов.

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