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2021-01-19T17:40:01+03:00
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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210119/832843406.html
Спрос на наличные в России начал возвращаться к допандемическому уровню
Макроэкономика
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Объем наличных рублей в обращении в ноябре сократился впервые с начала года, а годовые темпы его прироста замедлились – это может говорить о начале возвращения спроса россиян на... ПРАЙМ, 19.01.2021
цб рф, наличные деньги, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Объем наличных рублей в обращении в ноябре сократился впервые с начала года, а годовые темпы его прироста замедлились – это может говорить о начале возвращения спроса россиян на наличные к допандемическому уровню, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"Возобновился рост значимости безналичного денежного обращения. В ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились, что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии", — сказано в документе.
По данным регулятора, по состоянию на 1 декабря денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 триллиона рублей, тогда как на 1 ноября равнялся 12,158 триллиона. Впервые отметку в 12 триллионов этот показатель пробил осенью этого года.
ЦБ отмечал, что в 2020 году под влиянием пандемии наблюдался повышенный спрос населения и бизнеса на наличные деньги, однако сложившаяся в России ситуация не уникальна. Если посмотреть на динамику объема наличных денег как в развитых, так и в развивающихся странах, то тренды вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в России.