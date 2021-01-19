МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Объем наличных рублей в обращении в ноябре сократился впервые с начала года, а годовые темпы его прироста замедлились – это может говорить о начале возвращения спроса россиян на наличные к допандемическому уровню, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Центробанк расширит меры защиты потребителей финансовых услуг

"Возобновился рост значимости безналичного денежного обращения. В ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились, что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии", — сказано в документе.

По данным регулятора, по состоянию на 1 декабря денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 триллиона рублей, тогда как на 1 ноября равнялся 12,158 триллиона. Впервые отметку в 12 триллионов этот показатель пробил осенью этого года.

ЦБ отмечал, что в 2020 году под влиянием пандемии наблюдался повышенный спрос населения и бизнеса на наличные деньги, однако сложившаяся в России ситуация не уникальна. Если посмотреть на динамику объема наличных денег как в развитых, так и в развивающихся странах, то тренды вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в России.