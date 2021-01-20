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https://1prime.ru/macroeconomics/20210120/832848656.html
Годовая инфляция в Великобритании в декабре ускорилась сильнее прогноза
Макроэкономика
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Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Бюро... ПРАЙМ, 20.01.2021
инфляция, великобритания, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста потребительских цен на 0,5% в годовом выражении, а в месячном — на 0,2%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,8% в годовом выражении против 0,6% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в ноябре.