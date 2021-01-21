МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался лучше ожиданий, составив 3,8% ВВП, или 4,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Бюджетный дефицит регионов достиг 707 миллиардов рублей в 2020 году

"Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей (3,8% ВВП). Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов", — сказал он журналистам.

По предварительной оценке Минфина, в декабре дефицит бюджета составил 1,699 триллиона рублей. Объем поступивших доходов за год достиг 18,723 триллиона рублей, что составляет 90,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на 2020 год. При этом нефтегазовые доходы составили 5,235 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 13,487 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 22,824 триллиона рублей, или 116,1% к общему утвержденному годовому объему и 95,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за год 10,979 триллиона рублей, или 83,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба — 4,752 триллиона рублей (86,7% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 2,992 триллиона рублей, или 153,4% к годовому прогнозу.

В середине сентября Силуанов говорил, что в 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в 4,4% ВВП, а в декабре он сообщил, что показатель будет лучше ожиданий — 3,9% ВВП.