МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Кремле считают, что правительство России приняло энергичные и эффективные меры по стабилизации цен на продукты питания в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин предложил вернуться к теме цен на продукты

"Это нужно спрашивать правительство. Потому что вы знаете, что по поручению президента правительством, во-первых, приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг", — заявил Песков журналистам, говоря о возможности расширения списка продуктов, цены на которые будут регулироваться.

Он добавил, что "профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменение конъюнктуры". Представитель Кремля подтвердил, что меры, принятые ранее в отношении цен на сахар и подсолнечное масло, оцениваются как эффективные.

"Безусловно. Но, конечно же, ситуация не статична и мировая конъюнктура не статична. Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания. Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры", — уточнил Песков. Власти выделят дополнительные средства для сдерживания цен на хлеб

На просьбу уточнить, считается ли приемлемым расширение административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, пресс-секретарь президента отметил: "Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации. Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике".

Правительство РФ в декабре 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт из РФ пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля — экспортная пошлина для пшеницы, а с 15 марта — для кукурузы и ячменя. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.