МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России в 2021 году вырос максимальный размер пособия по беременности и родам. Теперь, сообщается на сайте ФСС, это пособие будет составлять 340 795 рублей.

В прошлом 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за отпуск в 140 дней составлял 322 190,40 рубля.

Как отмечает ФСС, на текущий 2021 год максимально такое пособие за 140 дней отпуска будет выплачиваться в 340 795 рублей. Минимально — 58 878,4 рубля.

В случае осложненных родов, когда время отпуска увеличивается до 156 дней, максимальный размер пособия составит 379 743 рубля.

При многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 472 244,5 рубля.

Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то минимум в 2021 году составит 6 752 рубля, максимум — 29 600,48 рубля.

Единовременное пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться в размере 18004,12 рубля.