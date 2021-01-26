МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2020 года выросла до 5% с 4,9% в августе-октябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Более двух тысяч британских финансистов переехали во Францию из-за Brexit

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост безработицы до 5,1%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в сентябре-ноябре составило 1,724 миллиона человек, увеличившись на 202 тысячи по сравнению с показателем за август-октябрь и на 418 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в сентябре-ноябре снизилось в годовом выражении на 398 тысяч и составило 32,503 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 60,6%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 3,6% в годовом выражении, без учета бонусов — также увеличилась на 3,6%. Аналитики ждали роста на 3,2% и 2,9% соответственно.