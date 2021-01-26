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https://1prime.ru/macroeconomics/20210126/832890846.html
Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре выросла до 5%
Макроэкономика
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Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2020 года выросла до 5% с 4,9% в августе-октябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики,... ПРАЙМ, 26.01.2021
безработица, великобритания, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2020 года выросла до 5% с 4,9% в августе-октябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост безработицы до 5,1%.
Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.
При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в сентябре-ноябре составило 1,724 миллиона человек, увеличившись на 202 тысячи по сравнению с показателем за август-октябрь и на 418 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в сентябре-ноябре снизилось в годовом выражении на 398 тысяч и составило 32,503 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 60,6%.
Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 3,6% в годовом выражении, без учета бонусов — также увеличилась на 3,6%. Аналитики ждали роста на 3,2% и 2,9% соответственно.