МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Торговый дефицит в США, который превысил 68 миллиардов долларов и стал вторым по величине за всю историю наблюдений, может увеличиться еще больше на фоне стимулирования экономики и ограниченных перспектив реформ в налогообложении, говорится в прогнозе Saxo Bank на первый квартал, который есть в распоряжении РИА Новости. Saxo Bank назвал ключевые вызовы для доллара в 2021 году

"Неустойчивый контроль демократов над Конгрессом допускает широкомасштабные фискальные стимулы, но ограничивает перспективы для реформы корпоративного налогообложения — хорошие новости для "долларовых медведей", — отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

"Тем не менее, последствия антиковидных мер очевидны. Сообщается, что торговый дефицит США с ноября превысил 68 миллиардов долларов, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Дальнейшие стимулы только увеличат дефицит, потому что ситуация в основном сводится к закупке промышленных товаров, произведенных в Китае и других странах", — прогнозирует Харди.

По его мнению, укрепление китайского юаня было одним из самых ярких событий на валютном рынке в 2020 году, но экономисты Saxo Bank сомневаются, что оно повторится. "Дальнейшее усиление может принести Китаю множество проблем", — считают они.

"Если США не найдут способ компенсировать отток за счет входящего притока капитала, ухудшение внешнеторгового баланса еще больше скажется на долларе", — предупреждают в Saxo Bank.