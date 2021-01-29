МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию выплат работающим россиянам. С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции — таким образом будет нивелировано влияние роста цен на доход россиян. В 2021 году повышение окладов должно составить 4,9%. Об этом сообщило издание "Экономика сегодня". Эксперты выяснили зарплаты россиян на удаленке

Отмечается, что индексация должна коснуться всех работников без исключения. В том случае, если работодатель откажется произвести необходимый перерасчет, это будет считаться нарушением законодательства.

Помимо того, владельцев компаний обязали пересмотреть и размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ. Отмечается, что с текущего года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась — теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.