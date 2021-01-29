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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210129/832923572.html
Путин поручил с первого февраля прибавить зарплату россиянам
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Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию выплат работающим россиянам. С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции — таким образом будет нивелировано... ПРАЙМ, 29.01.2021
заработная плата, индексация, инфляция, новости, экономика, финансы, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию выплат работающим россиянам. С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции — таким образом будет нивелировано влияние роста цен на доход россиян. В 2021 году повышение окладов должно составить 4,9%. Об этом сообщило издание "Экономика сегодня".
Отмечается, что индексация должна коснуться всех работников без исключения. В том случае, если работодатель откажется произвести необходимый перерасчет, это будет считаться нарушением законодательства.
Помимо того, владельцев компаний обязали пересмотреть и размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ. Отмечается, что с текущего года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась — теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.