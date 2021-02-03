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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210203/832960789.html
Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло лучше прогноза
Макроэкономика
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Число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 174 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 03.02.2021
рынок труда, сша, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 174 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя лишь на 49 тысяч.
Показатель декабря был при этом пересмотрен до снижения на 78 тысяч со снижения на 123 тысячи.
В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в январе выросло на 51 тысячу, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 84 тысячи, а крупные компании увеличили штат на 39 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 156 тысяч, в секторе производства товаров — на 19 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в январе вырос на 18 тысяч, в производственном секторе — на 1 тысячу.