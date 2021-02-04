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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210204/832965883.html
Часть россиянок может получить новую ежемесячную выплату
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В нижней палате российского парламента ведется работа над законопроектом, согласно которому беременные россиянки смогут получать ежемесячную выплату. Об этом сообщает издание... ПРАЙМ, 04.02.2021
материнство, пособие, россия, выплата, пенсии, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В нижней палате российского парламента ведется работа над законопроектом, согласно которому беременные россиянки смогут получать ежемесячную выплату. Об этом сообщает издание news.ru со ссылкой на автора документа — депутата Госдумы Николая Земцова.
Он отметил, что его предложение предусматривает выдачу женщинам, находящимся в положении, сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет.
Соавторами проекта закона выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.
Земцов рассказал, что эта мера должна помочь женщинам пережить сложный период беременности: это удержит россиянок от аборта.
"Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны", — пояснил он.
В планах авторов- внести документ на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.