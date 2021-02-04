МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В нижней палате российского парламента ведется работа над законопроектом, согласно которому беременные россиянки смогут получать ежемесячную выплату. Об этом сообщает издание news.ru со ссылкой на автора документа — депутата Госдумы Николая Земцова.

Он отметил, что его предложение предусматривает выдачу женщинам, находящимся в положении, сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет.

Соавторами проекта закона выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.

Земцов рассказал, что эта мера должна помочь женщинам пережить сложный период беременности: это удержит россиянок от аборта.

"Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны", — пояснил он.

В планах авторов- внести документ на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.