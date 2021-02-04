МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе и к концу года значение опустилось ниже 6%, происходит восстановление занятости, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин поручил с первого февраля прибавить зарплату россиянам

"Вы недавно на одном из совещаний докладывали о том, что у нас показатели по безработице оказались лучше, чем даже ожидали, по итогам 2020 года. Как сейчас ситуация на рынке труда складывается?" — поинтересовался президент.

"Да, Владимир Владимирович, у нас в августе пик безработицы был 6,4%. Я подчеркну, что эта безработица опросная. Мы с этой высшей точки сейчас спустились до уровня 5,9% (в декабре — ред.)… Причем нормальный уровень до начала у нас был ниже 5% — 4,6%… Вами поставлена задача обратно вернуться, восстановить занятость. Мы видим, это происходит", — рассказал Решетников.

По словам министра, опыт пандемии показал, что наиболее эффективным инструментом на рынке труда оказалась поддержка работодателей через субсидии на выплату зарплат. "Ясно, что у нас есть большая инвестиционная политика, все эти новые проекты и так далее. Но это требует времени, больших программ подготовки и так далее. А гораздо эффективнее, когда мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться и так далее, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется, со служб занятости, возможно, сами их обучали. И какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы эти люди, что называется, работали", — сказал глава МЭР.

"Как мы делали в период острого кризиса пандемии, мы именно так и поступали", — отметил президент.

Решетников заявил, что в данный момент министерство совместно с Минтрудом готовят соответствующие предложения.