МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, опустилось на 33 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 779 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. В США индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно вырос

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя лишь на 17 тысяч — до 830 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 23 января, был пересмотрен до 812 тысяч с 847 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1,25 тысячи с пересмотренного показателя — до 848,25 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону снижения — до 849,5 тысячи с 868 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 января, снизилось на 193 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 4,592 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен до 4,785 миллиона с 4,771 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.