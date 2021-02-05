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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210205/832974567.html
Эксперт сказал, что может разогнать инфляцию
Макроэкономика
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Рост инфляции в России может усугубить мировой кризис морских перевозок. Об этом заявил директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игорь Смирнов, сообщают "Известия". 2021... ПРАЙМ, 05.02.2021
новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Рост инфляции в России может усугубить мировой кризис морских перевозок. Об этом заявил директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игорь Смирнов, сообщают "Известия".
2021 год может подарить новый мощный всплеск инфляции из-за глобального тренда резкого роста стоимости морских перевозок, сообщает издание.
Половина импорта в России приходится на морской и речной транспорт, отмечает Игорь Смирнов. Но с началом пандемии в мире появился дефицит морских контейнеров для транспортировки грузов: Китай, а затем и другие страны закрывали порты и корабли не могли разгрузиться. Сегодня наблюдается обратная ситуация: грузы "застряли" на складах Европы и США и теперь уже Китай столкнулся с дефицитом контейнеров.
Логистический кризис может вызвать рост цен на ряд металлы, продукты и другие товары. Россия и другие страны мира окажутся в стагфляции (сочетание стагнации и инфляции).
Как известно, в январе текущего года уровень инфляции в России превысил 5%, а в феврале рост цен дополнительно ускорится.