МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Fitch оценило риск новых антироссийских санкций при Байдене

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".

"Стабильный прогноз отражает политические меры реагирования России на шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса", — говорится в сообщении.

Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

Согласно прогнозам Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3,0%.