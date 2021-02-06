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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210206/832981940.html
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB", прогноз стабильный
Макроэкономика
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе... ПРАЙМ, 06.02.2021
новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".
"Стабильный прогноз отражает политические меры реагирования России на шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса", — говорится в сообщении.
Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.
Согласно прогнозам Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3,0%.