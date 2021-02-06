МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России, сообщает РБК со ссылкой на вывод рейтингового агентства Fitch. Навальный помог доллару: теперь валюта вырвется к прошлогодним максимумам

В агентстве отметили, что протесты в поддержку оппозиционера стали более масштабными, чем раньше, и это, по мнению Fitch, чревато продолжением социальных волнений.

"Хотя, на наш взгляд, это не представляет угрозы для стабильности правительства в краткосрочной перспективе, это может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось", — говорится в отчете Fitch.

Российское правительство заложило постепенную консолидацию федерального бюджета начиная с 2021 года после рекордных расходов 2020-го. По официальному прогнозу Минфина, дефицит бюджета в 2021 году сократится до 2,4% ВВП и до 1% ВВП в 2022 году после 3,8% ВВП в предыдущем году.