2021-02-06T07:51:48+03:00
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2021-02-06T07:51:48+03:00
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https://1prime.ru/macroeconomics/20210206/832982086.html
Fitch оценило влияние Навального на бюджетные расходы
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Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России, сообщает РБК со ссылкой на вывод рейтингового агентства... ПРАЙМ, 06.02.2021
новости, экономика, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России, сообщает РБК со ссылкой на вывод рейтингового агентства Fitch.
В агентстве отметили, что протесты в поддержку оппозиционера стали более масштабными, чем раньше, и это, по мнению Fitch, чревато продолжением социальных волнений.
"Хотя, на наш взгляд, это не представляет угрозы для стабильности правительства в краткосрочной перспективе, это может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось", — говорится в отчете Fitch.
Российское правительство заложило постепенную консолидацию федерального бюджета начиная с 2021 года после рекордных расходов 2020-го. По официальному прогнозу Минфина, дефицит бюджета в 2021 году сократится до 2,4% ВВП и до 1% ВВП в 2022 году после 3,8% ВВП в предыдущем году.