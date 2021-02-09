МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. На конец прошлого 2020 года количество работающих граждан России снизилось до 70,77 миллиона человек. Как отмечается в исследовании "Финэкспертизы", это является минимумом за последние 10 лет. Аналитик рассказал, когда доллар подешевеет до 70 рублей

"Количество занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек. Численность занятых россиян была ниже лишь в 2010 году, то есть 10 лет назад — 69,6 млн человек на конец года", — говорится в исследовании.

По данным Росстата, на ноябрь 2020 года численность занятого населения составляла 70,3 миллиона человек.

Годом ранее — в конце 2019 — начале 2020 года — в стране было порядка 72,4 миллиона работающих россиян. Но из-за пандемии их численность сократилась до 70,04 миллиона.

Во второй половине 2020 года — когда в стране начали снимать основные эпидемические ограничения — деловая активность начала оживляться. Лишившиеся работы граждане постепенно начали возвращаться к трудовой деятельности, но ситуация с занятостью населения не смогла достигнуть допандемичных отметок.

Главным антилидером из регионов по сокращению трудящихся стала Мордовия. Здесь численность работающих россиян упала на 13,4%.

На втором месте — Марий Эл — минус 9,3%.

На третьем — Карачаево-Черкесия — минус 8,2%.

Количество занятых сократилось в 67 из 85 субъектах РФ. Выросло — только в 17.