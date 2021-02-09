МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительству РФ для борьбы с инфляцией необходимо разобраться с монополизацией и картелизацией отраслей, ориентированных на производство потребительских товаров, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Европе и России грозит внезапный взрыв инфляции

Выступая на заседании Госдумы, он отметил, что минувший год стал одним из наиболее непростых и сложных для российской экономики: "Энергетический кризис, пандемия коронавируса, которая особенно негативно сказалась на работе малого и среднего бизнеса, сильное падение доходов населения и в довершение всего резкий рост цен на непродовольственные товары и базовые продукты питания".

Ссылаясь на данные Счетной палаты РФ, он обратил внимание, что к 21 декабря 2020 года цены на сахар выросли на 67,5% по сравнению с декабрем 2019 года, на гречку – на 40%, на подсолнечное масло – на 26,5%, на картофель — на 31%, на морковь – на 27%. В то же время опыт административного ограничения цен в предыдущие периоды свидетельствует о том, что такие меры в рыночной экономике должны носить строго кратковременный характер, продолжил глава думского комитета.

"А правительству необходимо очень внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ценовые ограничения, а также принять тот факт, что в наступившем году бороться с инфляцией одними лишь пошлинами и льготами не получится. Перед правительством стоит совсем другая задача – разобраться с монополизацией и картелизацией практически всех отраслей, ориентированных на конечное потребление", — считает Жигарев.

Об этой проблеме, по его словам, не принято говорить, но если она игнорируется, то это не означает, что ее нет.