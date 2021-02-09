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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210209/833004742.html
Чистый отток капитала из России в январе снизился на 12%
Макроэкономика
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе составил 8 миллиардов долларов, снизившись на 12,1% по сравнению с январем прошлого года, свидетельствуют... ПРАЙМ, 09.02.2021
россия, чистый отток капитала, новости, экономика, финансы, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе составил 8 миллиардов долларов, снизившись на 12,1% по сравнению с январем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере 8,0 миллиарда долларов (9,1 миллиарда долларов в сопоставимом периоде прошлого года) и было сформировано в основном операциями прочих секторов экономики", — говорится в сообщении.