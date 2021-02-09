МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе составил 8 миллиардов долларов, снизившись на 12,1% по сравнению с январем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ. Профицит торгового баланса в январе снизился почти на 30%

"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере 8,0 миллиарда долларов (9,1 миллиарда долларов в сопоставимом периоде прошлого года) и было сформировано в основном операциями прочих секторов экономики", — говорится в сообщении.