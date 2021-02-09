МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Банку России необходимо снизить ключевую ставку еще на 0,5 п.п. в текущем 2021 году. МВФ ожидает цену нефти Brent в $51 за баррель

Как пишет РБК со ссылкой на заключение миссии МВФ по итогам консультаций с российскими властями, в этом случае ключевая ставка впервые в истории опустится ниже 4%.

В январе текущего года уровень инфляции превысил 5% впервые с первой половины 2019 года. Тогда — два года назад — рост цен разогнался из-за повышения НДС с 18 до 20%. МВФ в докладе уточняет, что, несмотря на временное ускорение, без дальнейшего смягчения политики российского регулятора к концу 2021 года инфляция опустится ниже целевого показателя. В России это 4%.

"Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше 4%-го целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%", — отмечается в документе.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что МВФ прогнозирует ускорение восстановления экономики России к середине текущего года, в частности, на фоне ослабления рисков, связанных с COVID-19.

"Ожидается, что текущее восстановление (экономики — ред.) ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии утихнет, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а сокращение добычи нефти будет постепенно ослабевать в соответствии с соглашением ОПЕК+", — отмечается в документе.