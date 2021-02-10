МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в январе в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1% после дефляции в 0,3% в декабре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Covindex возобновил рост и прибавил 1,6 пункта

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

В месячном выражении цены выросли на 0,8% после роста на 0,5% в декабре, тоже как и ожидалось.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в январе выросли на 1,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 1,4%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.