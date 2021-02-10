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https://1prime.ru/macroeconomics/20210210/833009698.html
Годовая инфляция в Германии в январе ожидаемо составила 1%
Макроэкономика
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Потребительские цены в Германии в январе в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1% после дефляции в 0,3% в декабре, сообщается в пресс-релизе Федерального... ПРАЙМ, 10.02.2021
германия, инфляция, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в январе в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1% после дефляции в 0,3% в декабре, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
В месячном выражении цены выросли на 0,8% после роста на 0,5% в декабре, тоже как и ожидалось.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в январе выросли на 1,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 1,4%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.