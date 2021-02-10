МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Реализация проекта по электронному документообороту поможет российской экономике прибавить 1,34% ВВП, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. ФНС планирует ускорить регистрацию ИП до нескольких минут

Он объяснил, что необходима электронная инфраструктура, где комфортно взаимодействовать смогут не только налогоплательщики и государство, как это было до сих пор, но и компании друг с другом.

"Мы отдали нашу модель, которая одобрена правительством, в РАНХиГС. И они посчитали, что это сократит издержки бизнесу на такой объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34%. За счет того, что это отсутствие хранения, а у нас миллионы квадратных метров тратятся на хранение бумажных носителей, это отсутствие затрат на ксероксы, точность данных, вбивание данных, передачи этих бумажных носителей – все это сократится", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Егоров уточнил, что такая схема позволит не только упростить для государства запросы информации у бизнеса, но и создаст основу для передачи ФНС всех налоговых расчетов компаний.

"Государству не нужно будет каждый раз обращаться к компаниям за тем или иным документом – эти данные будут у профессиональных владельцев. И в дальнейшем наша итоговая цель как налоговой службы – если мы видим все данные входящие и исходящие из компании, забрать на себя уже окончательно все расчеты по налогам", — заключил он.