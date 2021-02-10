МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Авторы агентства Bloomberg прогнозируют, что нехватка рабочий силы в России не дадут экономике расти тем темпами, которые ожидают ведомства.

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Это связано с уменьшением количества доступных рабочих рук: люди не могут перемещаться из-за закрытия границ внутри СНГ.

"Надеждам Владимира Путина на быстрое возвращение экономики на рельсы роста, скорее всего, не суждено сбыться из-за сокращения численности трудовых ресурсов в России", — пишет Bloomberg (цитата по inosmi.ru).

Работодатели во многих отраслях, в частности, в строительстве, не могут найти достаточное количество работников. Введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на 50% сократили число трудовых мигрантов.

Но есть и положительная сторона: самые разные компании, начиная с золотодобывающих и кончая строительными, заявляют о вынужденном повышении зарплат с целью привлечения местных работников.

"Кремль тщетно надеется на то, что быстрое восстановление после пандемии поможет ему погасить усиливающееся недовольство, вызванное снижением доходов и ростом цен на потребительские товары. В этой связи особо следует подчеркнуть, что, несмотря на успех российской вакцины "Спутник V", страна отстает от поставленной цели привить к середине года 60% населения", — пишет агентство.