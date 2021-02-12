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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210212/833027580.html
Чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю вырос
Макроэкономика
Новости
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Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 10 февраля составил 190 миллионов... ПРАЙМ, 12.02.2021
россия, инвестирующие фонды, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 10 февраля составил 190 миллионов долларов, повысившись с уровня прошлой недели в 160 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили притоки в размере 190 миллионов долларов после 160 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.