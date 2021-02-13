МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Многие специалисты, в том числе и представители Международного валютного фонда, призывали ЦБ уменьшить ставку до рекордно низкого уровня, но регулятор решил не торопить события. Более того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции допустила повышение ставки. Эксперты сказали, что будет с рублем из-за решения ЦБ

Главной причиной нежелания смягчать денежно-кредитную политику Центробанк называет высокую инфляцию, которая к началу февраля превысила 5%. В то же время относительно высокая ("нейтральная") ставка может затруднить или замедлить процесс восстановления экономики, приходящей в себя после кризиса, сообщают "Известия".

Повышение ставки делает кредиты в системе менее доступными и, следовательно, негативно влияет на экономический рост. При этом высокая ставка купирует риски инфляции, а также привлекает в страну капитал, так как вкладывать в облигации становится более выгодно. Ключевую ставку иногда резко повышают, чтобы остановить девальвацию рубля, как это было в конце 2014 года.