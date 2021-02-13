2021-02-13T04:42:00+03:00
2021-02-13T06:07:04+03:00
2021-02-13T04:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210213/833035004.html
Эксперты сказали, в чем опасность решения ЦБ
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Многие специалисты, в том числе и представители Международного валютного фонда, призывали ЦБ... ПРАЙМ, 13.02.2021
новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83262/46/832624608.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83262/46/832624608.jpg
https://1prime.ru/images/83262/46/832624607.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83262/46/832624607.jpg
https://1prime.ru/images/83262/45/832624595.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83262/45/832624595.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210212/833027127.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Многие специалисты, в том числе и представители Международного валютного фонда, призывали ЦБ уменьшить ставку до рекордно низкого уровня, но регулятор решил не торопить события. Более того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции допустила повышение ставки.
Главной причиной нежелания смягчать денежно-кредитную политику Центробанк называет высокую инфляцию, которая к началу февраля превысила 5%. В то же время относительно высокая ("нейтральная") ставка может затруднить или замедлить процесс восстановления экономики, приходящей в себя после кризиса, сообщают "Известия".
Повышение ставки делает кредиты в системе менее доступными и, следовательно, негативно влияет на экономический рост. При этом высокая ставка купирует риски инфляции, а также привлекает в страну капитал, так как вкладывать в облигации становится более выгодно. Ключевую ставку иногда резко повышают, чтобы остановить девальвацию рубля, как это было в конце 2014 года.