МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2021 году составит 2,8%, в 2022 году замедлится до 2,4%, в последующие годы российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год, следует из консенсус-прогноза Института "Центр развития" НИУ ВШЭ. В ФНС нашли способ нарастить ВВП без снижения налогов

Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ 2-11 февраля 2021 года провел очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2021-2022 годах (с разбивкой по кварталам) и далее до 2027 года. В опросе приняли участие 30 экспертов из России и других стран. Предыдущий консенсус-прогноз был опубликован осенью 2020 года.

"По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в конце октября-начале ноября 2020 года, консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП изменились незначительно: в текущем году теперь ожидается восстановительный рост реального ВВП на 2,8% (было 2,7%), в следующем году — на 2,4% (было 2,3%). С 2023 года российская экономика, согласно консенсус-прогнозу, выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год", — говорится в обзоре.

Согласно консенсус-прогнозу, инфляция в РФ в 2021 и 2022 годах ожидается на уровне 3,9%. Что касается безработицы, то в 2021 году, по оценкам экспертов, она составит 5,4%, снизится до 5% в 2022 году. В 2023-2025 годах безработица прогнозируется на уровне 4,8%. Новак дал прогноз по цене на нефть на 2021 год

Цена нефти марки Urals, в соответствии с консенсус-прогнозом, вырастет с 51,9 доллара за баррель в 2021 году до 56,3-56,4 доллара за баррель в 2023-2024 годах. Курс рубля при такой цене на нефть прогнозируется на уровне 73,5 рубля за доллар в 2021-2022 годах до 75,5 рубля за доллар в 2024 году.

Снижение ВВП РФ в 2020 году, по первой оценке Росстата, составило 3,1%.