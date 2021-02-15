МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в декабре 2020 года снизился на 1,6% в месячном выражении, а в годовом — на 0,8%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Профицит торгового баланса еврозоны в декабре неожиданно вырос

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в месячном выражении снизился на 1%, а в годовом — на 0,3%.

Кроме того, Евростат пересмотрел динамику промпроизводства в еврозоне за ноябрь: по новой оценке, в месячном исчислении оно выросло на 2,6%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее. Оценка в годовом выражении не изменилась — спад на 0,6%.

В ЕС объем промышленного производства в декабре снизился на 1,2% в месячном выражении, а в годовом — на 0,4%.

При этом производство товаров длительного пользования в декабре в еврозоне выросло на 0,8%, в ЕС — на 1,5% по сравнению с ноябрем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне снизился на 0,6%, в ЕС — на 0,1%. Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в декабре в месячном выражении выросло на 1,4%, в ЕС — на 1%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 1%, в ЕС — на 0,9%.

Самый серьезный рост промышленности в декабре к ноябрю был отмечен в Дании (+2,4%), Португалии (+1,8%), Эстонии (+1,6%) и Люксембурге (+1,6%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Венгрии (-2,5%), Бельгии (-1,9%) и Финляндии (-0,9%).