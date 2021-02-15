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Профицит торгового баланса еврозоны в декабре неожиданно вырос
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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре вырос до 29,2 миллиарда евро с 25,8 миллиарда в ноябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 15.02.2021
торговый баланс, еврозона, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре вырос до 29,2 миллиарда евро с 25,8 миллиарда в ноябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 25,3 миллиарда евро.
В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в декабре вырос на 29,2%. При этом экспорт товаров из еврозоны вырос в годовом выражении на 2,3% — до 190,7 миллиарда евро. И организация отмечает, что это первый рост показателя с февраля 2020 года. Импорт в указанном периоде снизился на 1,3%, до 161,5 миллиарда евро.
При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в декабре вырос на 36,2% в годовом выражении — до 30,1 миллиарда евро. Экспорт товаров из ЕС в декабре вырос в годовом выражении на 1,5%, до 174,9 миллиарда евро, импорт — сократился на 3,6%, до 144,8 миллиарда.
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