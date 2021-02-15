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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210215/833045053.html
Минфин ожидает роста экономики более чем на 3% в 2021 году
Макроэкономика
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Минфин рассчитывает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил министр финансов... ПРАЙМ, 15.02.2021
бюджет, россия, минфин рф, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин рассчитывает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы надеемся, что в текущем году мы выйдем на запланированные цифры роста, это более 3%. Мы уверены в том, что мы наполним бюджет соответствующими ресурсами, и сможем без каких-либо проблем профинансировать все наши запланированные расходы", — сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24".
Силуанов отметил, что сейчас наблюдается рост потребительской активности и экономика в целом "начинает увеличивать свои обороты".
По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%.