МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин объяснил, зачем банки навязывают россиянам сложные инвестпродукты

Минфин рассчитывает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы надеемся, что в текущем году мы выйдем на запланированные цифры роста, это более 3%. Мы уверены в том, что мы наполним бюджет соответствующими ресурсами, и сможем без каких-либо проблем профинансировать все наши запланированные расходы", — сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24".

Силуанов отметил, что сейчас наблюдается рост потребительской активности и экономика в целом "начинает увеличивать свои обороты".

По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%.