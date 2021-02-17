МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в январе в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,6% в декабре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Товарооборот России и Великобритании вырос до рекордного уровня

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста потребительских цен на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — снижения на 0,4%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,9% в годовом выражении против 0,8% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после роста на 0,2% в декабре.