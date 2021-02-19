МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Жители России чаще всего копят, чтобы сделать крупные покупки. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Сбера, чаще всего россияне копят на покупку электроники.

Некоторые россияне начали откладывать деньги на светлое будущее и создание финансовой подушки безопасности.

В среднем, на покупку гаджетов — телефонов, планшетов, игровых приставок или ноутбуков, люди откладывают 30 тысяч рублей. Около ста тысяч стараются отложить на покупку машины.

По 300 тысяч рублей — на покупку жилья.

На покупки в магазинах — по 10 тысяч рублей в среднем.

При этом треть респондентов заявили, что копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: около 60% опрошенных хотят отложить на эту цель до 100 тысяч рублей. 33% — 100-500 тысяч рублей.

На поездки и путешествия копят 15% россиян. В их числе есть те, кто откладывает деньги, например, на зимовку в Таиланде или на кругосветное путешествие.