МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в октябре-декабре 2020 года выросла до 5,1% с 5% в сентябре-ноябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Британцев вынуждают отказаться от личных автомобилей

Прогноз совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. По данным агентства Блумберг, показатель стал максимальным почти за пять лет.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в октябре-декабре составило 1,744 миллиона человек, увеличившись на 121 тысячу по сравнению с показателем за июль-сентябрь и на 454 тысячи — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в октябре-декабре снизилось в годовом выражении на 541 тысячу и составило 32,393 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 60,3%, а в категории 16-64 года — 75%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 4,7% в годовом выражении, без учета бонусов — на 4,1%. Аналитики ждали роста на 4,1% и 4% соответственно.