МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по окончательной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Евросоюз скорректировал черный список офшоров

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и предварительной оценкой, опубликованной в начале месяца.

Годом ранее, в январе 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,4%.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 0,2%.

Базовая годовая инфляция в еврозоне в январе, по окончательной оценке, составила 1,4% в годовом выражении против 0,2% в декабре. В месячном выражении базовая дефляция составила 0,5%. В Великобритании зафиксировали рекордный рост безработицы

Годовая инфляция в Евросоюзе в январе ускорилась до 1,2% с декабрьских 0,3%, месячная инфляция составила 0,3%. Годом ранее инфляция в ЕС составляла 1,7%.

Самая сильная годовая дефляция была зафиксирована в Греции (-2,4%), Словении (-0,9%) и на Кипре (-0,8%). При этом самый сильный рост потребительских цен в годовом выражении был зафиксирован в Польше (+3,6%), Венгрии (+2,9%) и Чехии (+2,2%).